Formula 1 yarışı ne zaman? 15 Kasım Formula 1 Türkiye yarışı saat kaçta? F1 sıralama nasıl oldu?

İlk sektörde en yakın rakibine 2 saniyelik fark atan Hollandalı pilot Verstappen, ikinci sektörün de en hızlı ismi oldu. Red Bull pilotu bu bölümde 1:50.293'lük derece elde etti ve yine ilk sektörde olduğu gibi takım arkadaşı Alex Albon'a 2 saniyelik fark attı. İkinci sektörün sonunda elenen isimler ise Pierre Gasly (Honda), Charles Leclerc (Ferrari), Carlos Sainz (McLaren F1 Team), Sebastian Vettel (Ferrari) ve Lando Norris (McLaren F1 Team) oldu.

KANADALI POLE POZİSYONUNU ALDI

Sıralama turlarında üçüncü sektör büyük çekişmeye sahne oldu. BWT Racing Point F1 takımının Kanadalı pilotu Lance Stroll 1:47.765'lik dereceyle pole pozisyonunun sahibi olmayı başardı. 1:48.055 ile Max Verspatten yarışa ikinci sırada başlayacak isim olurken, BWT Racing Point F1 takımının diğer pilotu Sergio Perez ise 1:49.321'lik süre ile İstanbul'daki yarışa üçüncü sırada başlamaya hak kazandı.