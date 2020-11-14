Formula 1 yarışı ne zaman? 15 Kasım Formula 1 Türkiye yarışı saat kaçta? F1 sıralama nasıl oldu?

Formula 1 yarışı ne zaman saat kaçta? 15 Kasım Formula 1 Türkiye yarışı saat kaçta başlayacak? Türkiye'de düzenlenen tarihi Formula 1 organizasyonu için heyecan dorukta. Sıralama turlarında sürprizlerin yaşandığı yarış öncesi nefesler tutuldu. 9 yıl aradan sonra düzenlenecek yarış merakla bekleniyor. Yarış severler Formula 1 yarışı ne zaman saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. İşte, 15 Kasım Formula 1 yarış saati!
FORMULA 1 YARIŞI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Tarihi yarış 15 Kasım Pazar günü saat 13:00'te başlayacak. Yarışın Türkiye yayıncısı ise S Sport kanalı olacak. S Sport + üyeliği ile internet üzerinden de izlenebilecek.
FORMULA 1 SIRALAMA NASIL?
1- Stroll
2-Verstappen
3-Perez
4-Albon
5-Ricciardo
6-Hamilton
7-Ocon
8-Raikkonen
9-Bottas
10-Giovinazzi
YAĞMUR DAMGA VURDU
Sıralama turlarına birçok takımın geçiş lastikleri ile çıktığı görüldü. Yarışın başlamasıyla yağmur etkisini arttırdı. Pilotlar yağmurun etkisiyle zor anlar yaşarken, takımlardan bazıları full yağmur lastiğine geçmeyi tercih etti. Yağmurun şiddeti artınca ilk sektörün bitimine 6 dakika 56 saniye kala kırmızı bayraklar sallandı ve sektöre ara verildi.
Yağmurun etkisi geçince ilk sektöre kaldığı yerden devam edildi. Sektörün en hızlı turunu 1:57.485 ile Aston Martin Red Bull Racing takımından Max Verstappen elde etti. Sektörün sonunda elenen isimler Kevin Magnussen (Haas F1 Team), Daniil Kvyat (Honda), George Russell (Williams Racing), Romain Grosjean (Haas F1 Team) ve Nicholas Latifi (Williams Racing) oldu. Latifi pist dışında zemine saplanınca kırmızı bayraklar bir kez daha sallandı ve Kanadalı pilot pite gidemeden sıralama turlarına veda etti.
İlk sektörde en yakın rakibine 2 saniyelik fark atan Hollandalı pilot Verstappen, ikinci sektörün de en hızlı ismi oldu. Red Bull pilotu bu bölümde 1:50.293'lük derece elde etti ve yine ilk sektörde olduğu gibi takım arkadaşı Alex Albon'a 2 saniyelik fark attı. İkinci sektörün sonunda elenen isimler ise Pierre Gasly (Honda), Charles Leclerc (Ferrari), Carlos Sainz (McLaren F1 Team), Sebastian Vettel (Ferrari) ve Lando Norris (McLaren F1 Team) oldu.
KANADALI POLE POZİSYONUNU ALDI
Sıralama turlarında üçüncü sektör büyük çekişmeye sahne oldu. BWT Racing Point F1 takımının Kanadalı pilotu Lance Stroll 1:47.765'lik dereceyle pole pozisyonunun sahibi olmayı başardı. 1:48.055 ile Max Verspatten yarışa ikinci sırada başlayacak isim olurken, BWT Racing Point F1 takımının diğer pilotu Sergio Perez ise 1:49.321'lik süre ile İstanbul'daki yarışa üçüncü sırada başlamaya hak kazandı.