



Fatih Terim birkaç kez Emre'yi Florya'da odasına çağırıp birazda tehdit eder bir üslupla 'Fethullahçılarla ilişkini kes, bunlar senin bunlar senin kariyerini bitirir, geleceğini karartırlar. Ben takımımda böyle bir yapılanmaya asla ve katiyetle izin vermem' şeklinde konuşarak kendisini FETÖ'ye karşı duruşunun örgüt içerisindeki kişiler tarafından dahi bilindiğini ifade etti.