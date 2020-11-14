Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 14.11.2020 Gazete
    ABONE OL

    Frankfurt’ta oynayan Sow’u gözüne kestirdi

    Sezon başında yapılamayan lerin devre arasında mutlaka gerçekleşmesini isteyen Galatasaray Teknik Direktörü ’in son gözdesi ortaya çıktı. Mutlaka 8 numara takviyesi talep eden tecrübeli hoca, ’un üzerinde duruyor.

    Aslan Ocak'ta Sow yapacak

    Sezon başında yapılamayan transferlerin devre arasında mutlaka gerçekleşmesini isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in son gözdesi ortaya çıktı. Mutlaka 8 numara takviyesi talep eden tecrübeli hoca, Eintracht Frankfurtlu Djibril Sow'un üzerinde duruyor.

    HEM DEFANSİF HEM OFANSİF
    Terim'in 23 yaşındaki İsviçreli yıldızı listenin ilk sırasına eklediği ve yönetime bu yönde rapor sunduğu belirlendi. Sow orta alanda hem defansif hem ofansif roller üstleniyor.

    9 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI
    Geçen yıl 9 milyon Euro karşılığında Young Boys'tan Eintracht Frankfurt'a transfer olan Sow bu sezon gözden düşmüş durumda. Genç yıldız Bundesliga'da 30 süre alabildi.

    BONSERVİSİYLE DE ALINABİLİR
    Yeni sezonda 'sattığın kadar al' maddesinden kurtulacak olan G.Saray'ın Senegal asıllı İsviçreli futbolcu için zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapabileceği öğrenildi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Fatih Terim Frankfurt’ta oynayan Sow’u gözüne kestirdi