Ümit Milli Takımımız Avusturya karşısında

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki 9. Maçında bugün Avusturya ile Samsun'da karşı karşıya gelecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma ASpor'dan canlı yayımlanacak. Ümit Milliler puan sıralamasında 5. sırada.
FENERBAHÇE BARÇA'YA DİŞ GEÇİREMEDİ: 55-97
Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 8. haftasında İspanya deplasmanında Barcelona ile karşılaştı. Temsilcimiz sahadan farklı mağlubiyetle ayrıldı. Etkisiz oyun, Sarı- Lacivertli taraftarın tepkisine neden oldu. Fenerbahçe Beko, ligde çıktığı son 7 karşılaşmada 4 galibiyet ve 3 yenilgi yaşamıştı.
POZITIF VAKA 8'E YÜKSELDİ
Beşıktaş'ta Necip, Rosier ve N'Sakala'nın ardından Vida'nın ardından dün yapılan testlerde 3 pozitif vakaya daha rastlandı. Yapılan açıklamada milli takımlarına giden 2 yabancı oyuncuncuda daha (Bir tanesi Vida) covid- 19 tespit edildiği bildirildi. Böylece Covid-19 vaka sayısı 8'e yükseldi.
BAŞAKŞEHİR MESAİSİ SÜRDÜ
Beşıktaş, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saate yakın sürdü. Siyah- Beyazlılar çalışmalarına bugün yapacağı idmanla devam edecek.