Ümit Milli Takımımız Avusturya karşısında

POZITIF VAKA 8'E YÜKSELDİ

Beşıktaş'ta Necip, Rosier ve N'Sakala'nın ardından Vida'nın ardından dün yapılan testlerde 3 pozitif vakaya daha rastlandı. Yapılan açıklamada milli takımlarına giden 2 yabancı oyuncuncuda daha (Bir tanesi Vida) covid- 19 tespit edildiği bildirildi. Böylece Covid-19 vaka sayısı 8'e yükseldi.