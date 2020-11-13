Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, milli arada takım savunmasını güçlendirecek antrenmanlar yaptıracak. Trabzonspor, geride kalan 8 hafta itibariyle kalesinde gördüğü 15 golle en fazla gol yiyen takım konumunda… Avcı yardımcılarıyla birlikte hem takım savunması hem de stoperler ve bekler üzerinde çalışma yapacak. Abdullah Avcı, "Trabzonspor bu kadar gol yememeli. Orta saha ile defans arasındaki koordinasyonu en iyi şekilde sağlayacağız" ifadelerini kullanarak, oyuncularına bu konunun üzerinde fazlasıyla duracaklarını söyledi. Tecrübeli hocanın ayrıca pas oyunu üzerine çalışmalar yapması da bekleniyor.

TAKIMIN LİDERİ NWAKAEME

Nwakaeme'nın liderliğine çok güvenen Abdullah Avcı, özellikle toparlanma sürecinde onun sergileyeceği futbolu kritik nokta olarak görüyor.

ABDÜLKADİR VE UĞURCAN 11 HOCAYLA ÇALIŞTI

Karadeniz Fırtınası'nda Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır şu ana kadar 11 farklı teknik adamla maçlara çıktılar. Yabancı oyuncular içinde ise en fazla hocayla çalışan 7 kezle Pereira.

GENÇ OYUNCULAR GERİ DÖNDÜ

Trabzonspor'da görevine son verilen eski teknik direktör Eddie Newton yönetiminde altyapıya gönderilen genç oyuncular Kerem Baykuş, Farukcan Genç ve Süleyman Cebeci gibi isimler tekrar A takım kadrosuna dahil edildi. Avcı'nın başlangıç olarak kadroya dahil ettiği oyunculara sezon içerisinde de görev vermeyi planladığı ifade edildi.