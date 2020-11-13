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    • Spor
    • 13.11.2020 Gazete
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    a’dan z’ye her şeyi yanıtladı! "'u istiyorum"

    Başkanı ’den ses getiren açıklamalar. Bir forvet almak istediklerini ifade eden Çebi, “ gündeme geliyor. Sakatlığı da geçmiş. Devre arasında bizde top oynamak isterse, ben de onu burada görmek isterim. Ocak ayında istediğim bir futbolcudur” diye konuştu.

    Cenk'i istiyorum

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den ses getiren açıklamalar. Bir forvet almak istediklerini ifade eden Çebi, "Cenk Tosun gündeme geliyor. Sakatlığı da geçmiş. Devre arasında bizde top oynamak isterse, ben de onu burada görmek isterim. Ocak ayında istediğim bir futbolcudur" diye konuştu.

    YALÇIN'IN AYRILACAĞI YALAN


    Sergen Yalçın ile ayrılığın söz konusu olmadığına değinen Çebi, "İkimizin de amacı Beşiktaş'a hizmet etmek. Zor günlerden birlikte çıkacağız. Ayrılacağı haberleri doğru değil" dedi.

    ŞAMPİYONLUK İÇİN UĞRAŞIYORUZ


    Beşiktaş'ın başarılı olacağından emin olduğunu söyleyen Çebi, "Taraftarın da bu umut içerisinde olmasını bekliyorum. Şampiyon olmak ve şampiyonluğu kovalamak için uğraşıyoruz" dedi.

    KALECİ TRANSFERİ OLMAYACAK


    Kaleci transferi yapmayacaklarını söyleyen Çebi, "Bir kaleci oynayarak iyi bir kaleci olabilir. Ersin ve Utku'nun önünün kesileceği bir operasyon Beşiktaş'a yarar sağlamaz" dedi.
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    Haberler Spor Ahmet Nur Çebi a’dan z’ye her şeyi yanıtladı! "Cenk Tosun'u istiyorum"