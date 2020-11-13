Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den ses getiren açıklamalar. Bir forvet almak istediklerini ifade eden Çebi, "Cenk Tosun gündeme geliyor. Sakatlığı da geçmiş. Devre arasında bizde top oynamak isterse, ben de onu burada görmek isterim. Ocak ayında istediğim bir futbolcudur" diye konuştu.
YALÇIN'IN AYRILACAĞI YALAN
Sergen Yalçın ile ayrılığın söz konusu olmadığına değinen Çebi, "İkimizin de amacı Beşiktaş'a hizmet etmek. Zor günlerden birlikte çıkacağız. Ayrılacağı haberleri doğru değil" dedi.
ŞAMPİYONLUK İÇİN UĞRAŞIYORUZ
Beşiktaş'ın başarılı olacağından emin olduğunu söyleyen Çebi, "Taraftarın da bu umut içerisinde olmasını bekliyorum. Şampiyon olmak ve şampiyonluğu kovalamak için uğraşıyoruz" dedi.
KALECİ TRANSFERİ OLMAYACAK
Kaleci transferi yapmayacaklarını söyleyen Çebi, "Bir kaleci oynayarak iyi bir kaleci olabilir. Ersin ve Utku'nun önünün kesileceği bir operasyon Beşiktaş'a yarar sağlamaz" dedi.