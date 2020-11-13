Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den ses getiren açıklamalar. Bir forvet almak istediklerini ifade eden Çebi, "Cenk Tosun gündeme geliyor. Sakatlığı da geçmiş. Devre arasında bizde top oynamak isterse, ben de onu burada görmek isterim. Ocak ayında istediğim bir futbolcudur" diye konuştu.