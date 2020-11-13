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    • 13.11.2020 13:29
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    'da seçim tarihi belli oldu

    'da geçtiğimiz gün yapılan erken seçim açıklamasının ardından seçim tarihi ve yeri belli oldu. Sarı kırmızılıların internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada seçimin 19 Aralık Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacağı açıklandı.

    Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu

    Kulübü Derneği Yönetim Kurulu, olağanüstü seçim genel kurul toplantısının 19 Aralık Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının 26 Aralık Cumartesi günü aynı yer ve saate yapılacağını açıkladı.

    Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türk Medeni Kanunu ile tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, kulübümüzün 'Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı' 19 Aralık 2020 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 26 Aralık 2020 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Üyelerimize duyurulur" denildi.

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