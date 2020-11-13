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    • 13.11.2020 14:54
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    'da koronavirüs depremi! Milli takım kampında yakalandı

    , milli takımına giden bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Galatasaray'ın açıklaması sonrası Norveç Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada sarı-kırmızılı formayı giyen Elabdellaoui'nin test sonucunun pozitif olduğunu duyurdu.

    G.Saray'da koronavirüs depremi! Milli takımda yakalandı

    Galatasaray'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Ülkesinde milli takımıyla kampta olan bir oyuncumuzun, orada yapılan Kovid 19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Milli takım sağlık heyeti ile kulübümüz sağlık heyeti, oyuncumuzun gerekli sağlık protokolünü uygulamaya başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

    ÜLKE FEDERASYONU DUYURDU
    Norveç Futbol Federasyonu, Galatasaray forması giyen Omar Elabdellaoui'nin koronavirüse yakalandığını açıkladı. Galatasaray da bir oyuncusunun milli takım kampında Covid-19'a yakalandığını duyurmuştu. Norveçli futbolcunun, bu isim olabileceği ifade ediliyor.
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    Haberler Spor Galatasaray'da koronavirüs depremi! Milli takım kampında yakalandı