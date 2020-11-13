Galatasaray'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Ülkesinde milli takımıyla kampta olan bir oyuncumuzun, orada yapılan Kovid 19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Milli takım sağlık heyeti ile kulübümüz sağlık heyeti, oyuncumuzun gerekli sağlık protokolünü uygulamaya başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.
ÜLKE FEDERASYONU DUYURDU
Norveç Futbol Federasyonu, Galatasaray forması giyen Omar Elabdellaoui'nin koronavirüse yakalandığını açıkladı. Galatasaray da bir oyuncusunun milli takım kampında Covid-19'a yakalandığını duyurmuştu. Norveçli futbolcunun, bu isim olabileceği ifade ediliyor.