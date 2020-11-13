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    • 13.11.2020 16:56
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    Süper Lig'de bir koronavirüs vakası daha! Açıklama Kayseri'dan geldi

    Türkiye genelinde artan koronavirüs vakaları, dünyasını da etkilemeye devam ediyor. Süper Lig'in 9'uncu haftasında 'a konuk olacak olan Kayserispor'da 'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

    Süper Lig'de bir koronavirüs vakası daha

    Süper Lig'de ardı ardına gelen corona virüsü vakalarında son olarak yeni bir corona virüsü vakası duyurmuştu. Bu açıklamanın hemen ardından bu kez Hesa Kablo Kayseri'dan geldi.

    Kayserispor'dan yapılan açıklama şöyle;
    Kulübümüzde yapılan Koronavirus (Covid-19) taramasında bir futbolcumuz ve bir antrenörümüzde sonuç pozitif çıkmıştır.

    TFF ve Sağlık Bakanlığı'nın ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreçleri devam etmektedir.

    Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

    O İSİM WILFRIED KANGA!
    Hes Kablo Kayserispor'un sezon başında kadrosuna dahil ettiği forvet futbolcusu , salgın hastalığı Koronavirüs'ün pençesine düşen isimlerden oldu. Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüzde yapılan Koronavirus (Covid-19) taramasında bir futbolcumuz ve bir antrenörümüzde sonuç pozitif çıkmıştır. TFF ve Sağlık Bakanlığı'nın ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreçleri devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

    Son gerçekleştirilen PCR testi pozitif çıkan Kanga, karantinaya alındı. Siyahi futbolcu Wilfried Kanga, önümüzdeki hafta Galatasaray ile deplasmanda oynanacak olan Süper Lig müsabakasında takımındaki yerini alamayacak.

    Hes Kablo Kayserispor'da daha önce Miguel Lopes, Oğuzhan Çapar, Cristian Sapunaru ve Joseph Attamah da koronavirüse yakalanmıştı.

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    Haberler Spor Süper Lig'de bir koronavirüs vakası daha! Açıklama Kayserispor'dan geldi