A Milli Takım'ın Hırvatistan ile oynadığı mücadelenin ardından Beşiktaş forması da giyen ve karşılaşmada 45 dakika oynayan Vida'nın test sonucunun pozitif olduğu açıklanmıştı.

Tedirginlik yaratan olay sonrası TFF de bütün A Milli Takım'a test yapılacağını duyurmuştu. Test sonuçlarıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan sevindiren haber geldi.

"A Milli Takımımız kafilesine bugün yapılan Covid-19 testlerinin tamamı negatif çıkmıştır."

VIDA, A MİLLİ TAKIM'LA YAKIN TEMASTAYDI

Hırvat stoper, ısınmak için sahaya çıkıldığında Dorukhan Toköz, Caner Erkin ve Cenk Tosun'la oldukça yakın sohbet içindeydi. Vida, Beşiktaş'tan eski hocası Şenol Güneş'in de yanına gelirken, tecrübeli teknik adamla kısa bir süre sohbet edip elini sıkmıştı. Fakat bu temaslara rağmen korkulan olmadı ve bütün takımın test sonuçları negatif çıktı.