ASpor CANLI YAYIN

Futsal Milli Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası play-off rövanş mücadelesinde deplasmanda Yunanistan ile karşı karşıya geliyor. Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Dais Spor Salonu'nda oynananıyor. A Spor'dan yayınlanan karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

TURU GEÇEN ELİT TURA YÜKSELECEK

İki takım arasında Kocaeli'de oynanan ilk maç 3-3'lük eşitlikle tamamlanmıştı. Turu geçen taraf Elit Tura yükselecek.

Toplam 32 takımın mücadele edeceği Elit Tur maçlarında ise takımlar dörderli 8 gruba ayrılacak. Gruplarını birinci bitiren 8 takım ve en iyi 6 ikinci, 2022'de Hollanda'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2022 UEFA Avrupa Futsal Şampiyonası finallerine katılacak.