Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 12.11.2020 18:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.11.2020 18:17
    ABONE OL

    - | Futsal karşılaşması | A SPOR CANLI İZLE

    , 2022 Avrupa Şampiyonası play-off rövanş mücadelesinde deplasmanda ile karşı karşıya geliyor. Yunanistan'ın başkenti Atina'daki 'nda oynananıyor. A Spor'dan yayınlanan karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

    ASpor CANLI YAYIN

    , 2022 Avrupa Şampiyonası play-off rövanş mücadelesinde deplasmanda ile karşı karşıya geliyor. Yunanistan'ın başkenti Atina'daki 'nda oynananıyor. A Spor'dan yayınlanan karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

    TURU GEÇEN ELİT TURA YÜKSELECEK
    İki takım arasında Kocaeli'de oynanan ilk maç 3-3'lük eşitlikle tamamlanmıştı. Turu geçen taraf Elit Tura yükselecek.

    Toplam 32 takımın mücadele edeceği Elit Tur maçlarında ise takımlar dörderli 8 gruba ayrılacak. Gruplarını birinci bitiren 8 takım ve en iyi 6 ikinci, 2022'de Hollanda'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2022 UEFA Avrupa Futsal Şampiyonası finallerine katılacak.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Yunanistan - Türkiye | Futsal karşılaşması | A SPOR CANLI İZLE