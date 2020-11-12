Yine kurallar gereği takımda en az 1'i kaleci olmak üzere 13 futbolcunun negatif çıkması halinde İsveç maçı oynanacak. Dolayısıyla, Hırvatistan'dan 1 gün sonra maça çıkacak olan A Milli Takım'da da aynı şekilde en az 1'i kaleci 13 futbolcunun negatif çıkması halinde Rusya mücadelesinin oynanmasında bir engel bulunmuyor.

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