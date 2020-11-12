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    • Spor
    • 12.11.2020 Gazete
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    ve 'dan savaşı!

    tarafından ve kadrosuna alınmayan takımdan ayrılmak için gün sayıyor. İngiliz basını, devre arasında ya da sezon sonunda kesin olarak Arsenal'e veda edecek olan yıldız için çok flaş bir iddiayı gündeme getirdi. Gazetelere göre Mesut Özil, Arsenal'den ayrılıp 'nin yolunu tutacak. Tecrübeli yıldızın i konusunda ve 'ın pusuda beklediğini belirten Ada basını, "Mesut kariyerinin son imzasını bir Türk takımına atmak istiyor" ifadesini kullandı.

    Mesut Özil savaşı kapıda

    Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta tarafından Premier Lig ve Avrupa Ligi kadrosuna alınmayan Mesut Özil takımdan ayrılmak için gün sayıyor.

    İngiliz basını, devre arasında ya da sezon sonunda kesin olarak Arsenal'e veda edecek olan Türk asıllı yıldız için çok flaş bir iddiayı gündeme getirdi.

    Gazetelere göre Mesut Özil, Arsenal'den ayrılıp Türkiye'nin yolunu tutacak.

    Tecrübeli yıldızın transferi konusunda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın pusuda beklediğini belirten Ada basını, "Mesut kariyerinin son imzasını bir Türk takımına atmak istiyor" ifadesini kullandı.

    Fener'in Mesut konusunda çok uzun süredir devrede olduğu biliniyor. Ancak G.Saray'ın ilgisiyle ilgili iddia herkesi şaşırttı.
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    Haberler Spor Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Mesut Özil savaşı!