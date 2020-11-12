Cristiano Ronaldo, Messi ve Neymar futbol tarihinin en değerli üç oyuncusu olarak gösteriliyor. Fiyatıyla dünya yıldızlarını geride bırakan İngiliz yarış atı Galileo, en pahalı yarış atı olma özelliğini taşıyor. Galileo, İngiltere'de The Derby, Irish Derby Stakes, King George VI ve Queen Elizabeth Stakes gibi şampiyonluklar kazandı. Değerine değer kattı. 190 milyon euroluk fiyatıyla, en pahalı futbolculardan Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Neymar'ı solladı... Yarış atını yakından görebilmek için 650 euro ödemek gerekiyor.

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