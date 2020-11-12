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    • Spor
    • 12.11.2020 Gazete
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    Boğaz’da F1 rüzgarı! F1 aracıyla ’nden geçti

    Pazar günü yapılacak Formula 1 GP’sine sayılı günler kala heyecan artıyor. Dev yarış öncesi hem Türkiye hem de Formula 1 organizasyonu için tarihi bir etkinlik gerçekleştirildi. RedBull Racing takım pilotu , F1 aracıyla ’nden geçti. Asya yakasından geçişle, F1 ve Türkiye tarihinde, dünyanın ilk kıtalararası pit-stop’u gerçekleşmiş oldu. , “Formula 1 ülkelerin tanıtımı açısından da çok büyük bir katkı sağlıyor” diye konuştu.

    Boğaz’da F1 rüzgarı

    Pazar günü yapılacak Formula 1 GP'sine sayılı günler kala heyecan artıyor. Dev yarış öncesi hem Türkiye hem de Formula 1 organizasyonu için tarihi bir etkinlik gerçekleştirildi. RedBull Racing takım pilotu , F1 aracıyla 'nden geçti. Asya yakasından geçişle, F1 ve Türkiye tarihinde, dünyanın ilk kıtalararası pit-stop'u gerçekleşmiş oldu. , "Formula 1 ülkelerin tanıtımı açısından da çok büyük bir katkı sağlıyor" diye konuştu.

    YAYIN KRİZİ ÇÖZÜLÜYOR
    Süper Lig'de süredir gündemi meşgul eden yayın krizi tatlıya bağlanıyor. Dün TFF ve Kulüpler Birliği'nin yayıncı kuruluş beIN Sports ile yaptığı zirvede önemli adımlar atıldı. Başkanı Nihat Özdemir, "Kulüpler yayıncı kuruluş ile yona devam etmek istiyor. İnşallan yakın bir zamanda beIN Sports ile yeni bir anlaşma imzalayacağız" diye konuştu.

    TÜRKİYE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ
    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Park'ta incelemeler yaptı. Kasapoğlu, "Türkiye organizasyonlar tarafından aranılan bir ülke haline geldi. Bu tür organizazyonlar ülkemiz için çok önemli" dedi.

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    Haberler Spor Boğaz’da F1 rüzgarı! Alexander Albon F1 aracıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçti