Pazar günü yapılacak Formula 1 Türkiye GP'sine sayılı günler kala heyecan artıyor. Dev yarış öncesi hem Türkiye hem de Formula 1 organizasyonu için tarihi bir etkinlik gerçekleştirildi. RedBull Racing takım pilotu Alexander Albon, F1 aracıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti. Asya yakasından Avrupa yakasına geçişle, F1 ve Türkiye tarihinde, dünyanın ilk kıtalararası pit-stop'u gerçekleşmiş oldu. Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, "Formula 1 ülkelerin tanıtımı açısından da çok büyük bir katkı sağlıyor" diye konuştu.

YAYIN KRİZİ ÇÖZÜLÜYOR

Süper Lig'de süredir gündemi meşgul eden yayın krizi tatlıya bağlanıyor. Dün TFF ve Kulüpler Birliği'nin yayıncı kuruluş beIN Sports ile yaptığı zirvede önemli adımlar atıldı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Kulüpler yayıncı kuruluş ile yona devam etmek istiyor. İnşallan yakın bir zamanda beIN Sports ile yeni bir anlaşma imzalayacağız" diye konuştu.

TÜRKİYE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Park'ta incelemeler yaptı. Kasapoğlu, "Türkiye organizasyonlar tarafından aranılan bir ülke haline geldi. Bu tür organizazyonlar ülkemiz için çok önemli" dedi.