Eddie Newton'la yollarını ayıran Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi resmen başladı. 3 yıllık resmi imzayı atan tecrübeli teknik adam çok iddialı mesajlar verdi. İşte Avcı'nın sözleri: "Yeni bir başlangıç yapıyoruz. Önümüzde uzun bir maraton var."
SAMİMİ DUYGULAR BESLİYORUM
"Bu camianın bir parçası olmaktan, verdiği mücadelenin içinde bulunmaktan ve hedeflerine ortak edilmekten dolayı çok mutluyum. Trabzonspor samimi duygular beslediğimiz bir kulüp."
BU SEZON YENİ DİNAMİKLER VAR
"Pandemi nedeniyle yeni dinamiklerden oluşan bir sezon yaşıyoruz. Yetenekli, karakterli, zeki, hırslı ve başarıyı arzulayan oyuncu grubumuz var. Ancak başarı hemen yarın gelmeyecek."
CAMİAMIZ DESTEK VERECEKTİR
"Ancak başarı hemen yarın gelmeyecek. Çünkü zaman gerekiyor. Çok çalışacağız, başkanımızın da söylediği gibi yan yana duracağız. Biliyorum ki camiamız da desteğini esirgemeyecektir."
OYUNUMUZ TRABZON'A YAKIŞACAK
"Hep birlikte Trabzon'a yakışır şekilde oynayacağız. Kenetlenip birlikte başarıya ulaşacağız"
AVCI İLK İDMANINA BUGÜN ÇIKACAK
Sezona çok kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde ilk idmanına bugün çıkacak. Saat 16.00'da başlayacak antrenman öncesinde tecrübeli teknik adam futbolcularla bir toplantı yapacak.
AVCI'YA COŞKULU KARŞILAMA
Trabzonspor'la sözleşme imzalayan Abdullah Avcı dün akşam saatlerinde Trabzon'a geldi. Deneyimli teknik direktörü havalimanı çıkışında Bordo-Mavili taraftarlar coşkuyla karşıladı. Taraftarlar, Avcı'ya çiçek takdim ederken başarılı hoca da kenisine gösterilen ilgiye taraftarları selamlayarak karşılık verdi.
AVCI BU SEZON 5 MİLYON ALACAK
Anlaşmanın şartları KAP'a bildirildi. Trabzonspor sezonun geri kalanında Abdullah Avcı'ya 5 milyon lira ödeyecek. Diğer iki sezon ise toplam 15 milyon lira daha ödenecek.