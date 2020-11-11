CAMİAMIZ DESTEK VERECEKTİR

"Ancak başarı hemen yarın gelmeyecek. Çünkü zaman gerekiyor. Çok çalışacağız, başkanımızın da söylediği gibi yan yana duracağız. Biliyorum ki camiamız da desteğini esirgemeyecektir."