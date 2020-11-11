Milli Takım'ın rakibi Hırvatistan! İşte Türkiye-Hırvatistan maçının muhtemel 11'leri

5 MAÇTIR KAZANAMIYORUZ

Corona virüsü salgını nedeniyle 2020 yılında ilk maçını 3 Eylül'de Macaristan'a karşı oynayan Türkiye sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı. Uluslar Ligi'ndeki diğer karşılaşmalarda ise Sırbistan'la iki kez (0-0, 2-2) ve Rusya ile (1-1) berabere kalmıştı. Geçen ay Almanya ile yapılan hazırlık maçı da 3-3'lük eşitlikle sonuçlanmıştı. Son 5 maçını kazanamayan A Milli Takım yılın ilk galibiyetini almak için sahaya çıkıyor. Milliler Uluslar Ligi'nde ise 15 Kasım'da Rusya'yla 18 Kasım'da Macaristan'la karşılaşacak.