Milli Takım'ın rakibi Hırvatistan! İşte Türkiye-Hırvatistan maçının muhtemel 11'leri

2020'de çıktığı maçlarda galibiyeti bulunmayan A Milli Futbol Takımı, zorlu bir sınav daha veriyor. Türkiye, bugün 20.45'te özel maçta Hırvatistan'ı konuk ediyor. İstanbul'daki Vodafone Park'ta oynanacak müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Müsabakada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan hakem Slavko Vincic düdük çalacak. Slavko Vincic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Matej Jug olacak.
Milli takımda sakatlıkları sebebiyle Gökhan Akkan ve Abdülkadir Ömür aday kadrodan çıkarıldı ve Altay Bayındır aday kadroya dahil edildi.
Ay-yıldızlı ekip, Hırvatistan maçının ardından UEFA Uluslar Ligi'nde 15 Kasım Pazar günü İstanbul'da Rusya, 18 Kasım Çarşamba günü de deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek.
MUHTEMEL 11'LER
Türkiye: Uğurcan, Sangare, Ozan Kabak, Kaan, Caner, Dorukhan, Berkay, Yusuf, Deniz, Efecan, Enes.
Hırvatistan: Kalinic, Juranovic, Pongracic, Jedvaj, Melnjak, Badelj, Rog, Basic, Brekalo, Perisic, Petkovic.
5 MAÇTIR KAZANAMIYORUZ
Corona virüsü salgını nedeniyle 2020 yılında ilk maçını 3 Eylül'de Macaristan'a karşı oynayan Türkiye sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı. Uluslar Ligi'ndeki diğer karşılaşmalarda ise Sırbistan'la iki kez (0-0, 2-2) ve Rusya ile (1-1) berabere kalmıştı. Geçen ay Almanya ile yapılan hazırlık maçı da 3-3'lük eşitlikle sonuçlanmıştı. Son 5 maçını kazanamayan A Milli Takım yılın ilk galibiyetini almak için sahaya çıkıyor. Milliler Uluslar Ligi'nde ise 15 Kasım'da Rusya'yla 18 Kasım'da Macaristan'la karşılaşacak.