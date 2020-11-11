Sarı lacivertliler bu sezon yeniden zirveye oynarken 8. hafta sonunda lider Alanyaspor'u takip etmiş ve milli araya ilk 2'de girmişti.

Fenerbahçe'nin bu sezonki yükselişinde şüphesiz Ozan Tufan'ın payı çok büyük. Saha içerisindeki liderliği ile takım arkadaşlarına yardımcı olmasıyla beraber teknik direktör Erol Bulut'un bir hayli üzerine düştüğü başarılı orta saha oyuncusu, attığı gollerle de hücum bölgesine yardımlarda bulunuyor.