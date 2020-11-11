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    • 11.11.2020 10:04
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    'de ayrılık çanları! Dev kulüplerin radarına girdi

    Bu sezon yükselen form grafiği ile 'yi taşıyan isimlerden olan 'ın hem sarı-lacivertli hem de milli formayla sergilediği başarılı performans sonucu dev kulüplerin radarına girdiği iddia edildi.

    Fenerbahçe'de ayrılık çanları çalıyor

    Fenerbahçe'de bu sezon oynadığı futbolla alkışları üzerine toplayan Ozan Tufan, bir yandan da A Milli Futbol Takımı'mızla iyi işler yapmış ve ağları sarsmayı başarmıştı.

    Sarı lacivertliler bu sezon yeniden zirveye oynarken 8. hafta sonunda lider Alanyaspor'u takip etmiş ve milli araya ilk 2'de girmişti.

    Fenerbahçe'nin bu sezonki yükselişinde şüphesiz Ozan Tufan'ın payı çok büyük. Saha içerisindeki liderliği ile takım arkadaşlarına yardımcı olmasıyla beraber teknik direktör Erol Bulut'un bir hayli üzerine düştüğü başarılı orta saha oyuncusu, attığı gollerle de hücum bölgesine yardımlarda bulunuyor.

    Bununla beraber Ozan Tufan için transfer fısıltıları da oluşmaya başladı. Edinilen bilgilere göre Ozan Tufan, dev kulüplerin radarına girdi.
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    Haberler Spor Fenerbahçe'de ayrılık çanları! Dev kulüplerin radarına girdi