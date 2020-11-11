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    • 11.11.2020 11:59
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    yeniden Süper Lig'de! 3,5 yıllık imza

    Süper Lig'de son olarak 'yi çalıştıran tecrübeli teknik direktör , Tamer Tuna ile yollarını ayıran Antalya ile 3,5 yıllığına anlaşmaya vardı.

    Yanal yeniden Süper Lig'de! 3,5 yıllık imza

    Fraport TAV Antalya, teknik direktör ile 3,5 yıllığına anlaştı. Tecrübeli teknik adam bugün kırmızı beyazlı takım ile antrenmanlara başlayacak.
    Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal ile anlaştı. Kırmızı beyazlı ekip ile 3,5 yıllığına anlaşan tecrübeli teknik adam bugün antrenmanda takımın başında olacak. Kulüp gün içerisinde sosyal medya hesabından gerçekleştireceği açıklamayla yeni teknik direktörünü taraftarına açıklayacak.

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    Haberler Spor Ersun Yanal yeniden Süper Lig'de! 3,5 yıllık imza