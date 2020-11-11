Dün Galatasaray'da çok önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-Kırmızılı yönetim erken seçim kararı aldı. Uzun süredir muhalefetin olağanüstü kongre taleplerine olumsuz yanıt veren yönetim, yaptığı açıklama ile aldığı kararı açıkladı. Açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu, oy birliğiyle 19-26 Aralık 2020 tarihinde yapılmak üzere seçim kararı almıştır. Pandemi nedeniyle, 7244 sayılı kanun ve bu kanuna istinaden çıkartılan genelge çerçevesinde başvuru yapılacaktır. Camiamıza ve spor kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

19 Aralık'ta gereken çoğunluk şartı aranacağı için seçim 26 Aralık'ta olacak. Bu flaş kararın ardından gözler Başkan Mustafa Cengiz'e çevrildi. Sağlık problemleri ile uğraşan Cengiz'in veya yönetimden başka bir ismin adaylığını açıklayıp açıklamayacağı merak konusu. Kalan yaklaşık 1.5 aylık süreçte camiayı çok hareketli günler bekliyor.

ELMAS VE ÖZTÜRK ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Seçim kararının ardından adaylığını açıklayan ilk isim, eski yönetici Burak Elmas oldu. Elmas, "Değişimi sağlamak amacı ile yola çıkıyoruz" dedi. Ardından ise Metin Öztürk başkan adaylığını açıkladı.