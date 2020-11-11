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    • Spor
    • 11.11.2020 Gazete
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    Galatasaray yönetimi 26 Aralık’ta ’a gideceğini açıkladı

    ’da çok önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-Kırmızılı yönetim erken kararı aldı. Uzun süredir muhalefetin taleplerine olumsuz yanıt veren yönetim, yaptığı açıklama ile aldığı kararı açıkladı. Açıklamada, “, oy birliğiyle 2020 tarihinde yapılmak üzere seçim kararı almıştır. Pandemi nedeniyle, 7244 sayılı kanun ve bu kanuna istinaden çıkartılan genelge çerçevesinde başvuru yapılacaktır. Camiamıza ve spor kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

    Ve Cimbom seçime gidiyor

    'da çok önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-Kırmızılı yönetim erken kararı aldı. Uzun süredir muhalefetin taleplerine olumsuz yanıt veren yönetim, yaptığı açıklama ile aldığı kararı açıkladı. Açıklamada, ", oy birliğiyle 2020 tarihinde yapılmak üzere seçim kararı almıştır. Pandemi nedeniyle, 7244 sayılı kanun ve bu kanuna istinaden çıkartılan genelge çerçevesinde başvuru yapılacaktır. Camiamıza ve spor kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

    19 Aralık'ta gereken çoğunluk şartı aranacağı için seçim 26 Aralık'ta olacak. Bu flaş kararın ardından gözler Başkan Mustafa Cengiz'e çevrildi. Sağlık problemleri ile uğraşan Cengiz'in veya yönetimden başka bir ismin adaylığını açıklayıp açıklamayacağı merak konusu. Kalan yaklaşık 1.5 aylık süreçte camiayı çok hareketli günler bekliyor.

    ELMAS VE ÖZTÜRK ADAYLIĞINI AÇIKLADI
    Seçim kararının ardından adaylığını açıklayan ilk isim, eski yönetici Burak Elmas oldu. Elmas, "Değişimi sağlamak amacı ile yola çıkıyoruz" dedi. Ardından ise başkan adaylığını açıkladı.

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    Haberler Spor Galatasaray yönetimi 26 Aralık’ta Olağanüstü Genel Kurul’a gideceğini açıkladı