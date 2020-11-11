Sivas'ta 1 gol ve 1 asistle galibiyeti getiren isim olan Younes Belhanda kafaları karıştırdı. Faslı 10 numara sezon başında sözleşmesini 2 milyon Euro'dan 2 yıllık uzatmak istediğini söylemiş ancak kendisini satmaya çalışan yönetimden olumsuz yanıt almıştı. Eski kulübü Nice'in ise Belhanda ile ilgilendiği öğrenildi.