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    • 11.11.2020 09:42
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    'da Belhanda bilmecesi! O takımı bekletiyor

    Sivas maçındaki başarılı performansı ile 'a 3 puanı getiren 'nın futbolu sarı-kırmızılı ekipte kafaları karıştırdı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Faslı yıldızın Galatasaray yönetiminden haber beklediği, olumsuz bir durumda ise eski kulübü Nice'e döneceği iddia edildi.

    Sabah
    G.Saray'da Belhanda bilmecesi! O takımı bekletiyor

    Sivas'ta 1 gol ve 1 asistle galibiyeti getiren isim olan Younes Belhanda kafaları karıştırdı. Faslı 10 numara sezon başında sözleşmesini 2 milyon Euro'dan 2 yıllık uzatmak istediğini söylemiş ancak kendisini satmaya çalışan yönetimden olumsuz yanıt almıştı. Eski kulübü Nice'in ise Belhanda ile ilgilendiği öğrenildi.

    Fransızlar, bonservisini alıp serbest kalması halinde yıldız oyuncuya imza parası ödemeye hazır. Ancak Belhanda'nın ilk tercihi kariyerine Galatasaray'da devam etmek. İstanbul'dan ev alan Belhanda, yönetim isterse sözleşmesini uzatacak. Sarı-kırmızılı kulüp devam etmek istemezse, tecrübeli futbolcu Nice'e dönecek.
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