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    • Spor
    • 11.11.2020 Gazete
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    Nijeryalı i için şimdiden atağa kalktı

    Yaz dönemini büyük bir hayal kırıklığı ile tamamlayan yönetimi aldığı kararına rağmen ara transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-Kırmızılılar, ’in ısrarla istediği konusunda şimdiden resmi temaslara başlama kararı aldı.

    Ahmed Musa harekatı

    Yaz transfer dönemini büyük bir hayal kırıklığı ile tamamlayan Galatasaray yönetimi aldığı seçim kararına rağmen ara transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-Kırmızılılar, Fatih Terim'in ısrarla istediği Ahmed Musa konusunda şimdiden resmi temaslara başlama kararı aldı.

    MENAJERİNDEN RANDEVU ALINDI
    Bonservisi elinde olan Nijeryalı yıldızı kaptırmak istemeyen yönetimin, Musa'nın menajerinden randevu aldığı öğrenildi. Kısa süre içinde kritik zirvenin yapılması bekleniyor.

    BÜYÜK GÜÇ KATACAK KALİTEDE
    Terim'in yönetimle yaptığı görüşmede, "Tam ihtiyaçlarımıza göre bir isim. Bonservisi elinde olması büyük avantaj. Bize çok büyük güç katacak kalitede" diye konuştuğu öğrenildi.

    BİRÇOK KULÜP ONUN PEŞİNDE


    Sol kanat ve forvette görev yapan tecrübeli yıldızın birçok talibinin olması yönetimi tedirgin ediyor. Sarı- Kırmızılılar bu nedenle Musa için tüm şartları seferber edecek.
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    Haberler Spor Galatasaray Nijeryalı Ahmed Musa transferi için şimdiden atağa kalktı