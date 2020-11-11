Formula 1 İstanbul yarışı ne zaman? F1 İstanbul yarış programı nasıl? İstanbul'da yapılacak tarihi Formula 1 yarışı için vatandaşlar araştırma yapıyor. Yıllar sonra Formula 1 organizasyonu Türkiye'ye geliyor. Ülkemizde yapılacak bu etkinlikte heyecan dorukta olacak. Formula 1 yarış programı da merak ediliyor. Formula 1 İstanbul yarışı ne zaman?
FORMULA 1 İSTANBUL YARIŞI NE ZAMAN?
Intercity İstanbul Park'ta koşulacak yarışta ilk yayın 13 Kasım Cuma Günü olacak. Saat 11.00'de başlayacak 1. Antrenman Turları canlı olacak TV+'ta olacak. Aynı gün 15.00'te 2. Antrenman Turları da yine canlı yayınlanacak. Yarış ise 15 Kasım Pazar günü 13.10'da TV+'tan ve S Sport'dan naklen yayınlanacak.
13 Kasım Cuma
11:00 Formula 1 İstanbul GP 1. Antrenman Turları
15:00 Formula 1 İstanbul GP 2. Antrenman Turları
14 Kasım Cumartesi
12:00 Formula 1 İstanbul GP 3. Antrenman Turları
15:00 Formula 1 İstanbul GP Sıralama Turları
15 Kasım Pazar
13:10 Formula 1 İstanbul GP