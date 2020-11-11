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    • 11.11.2020 17:35
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    yarışı ne zaman? nasıl?

    nasıl? yarışı ne zaman? Formula 1 heyecanı başlıyor. Dünyanın en çok merak edilen organizasyonlarından birisi olan Formula 1 yarışının Türkiye ayağı başlıyor. Yıllar sonra Türkiye’de yapılacak yarış şimdide merakla bekleniyor. Yarışın öncesinde İstanbul’da tanıtım çekimleri yapıldı. Peki, ne zaman?

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    Formula 1 İstanbul yarışı ne zaman? F1 İstanbul yarış programı nasıl?

    Formula 1 İstanbul yarışı ne zaman? F1 İstanbul yarış programı nasıl? İstanbul'da yapılacak tarihi Formula 1 yarışı için vatandaşlar araştırma yapıyor. Yıllar sonra Formula 1 organizasyonu Türkiye'ye geliyor. Ülkemizde yapılacak bu etkinlikte heyecan dorukta olacak. Formula 1 yarış programı da merak ediliyor. Formula 1 İstanbul yarışı ne zaman?

    FORMULA 1 İSTANBUL YARIŞI NE ZAMAN?

    Intercity İstanbul Park'ta koşulacak yarışta ilk yayın 13 Kasım Cuma Günü olacak. Saat 11.00'de başlayacak 1. Antrenman Turları canlı olacak TV+'ta olacak. Aynı gün 15.00'te 2. Antrenman Turları da yine canlı yayınlanacak. Yarış ise 15 Kasım Pazar günü 13.10'da TV+'tan ve S Sport'dan naklen yayınlanacak.

    13 Kasım Cuma

    11:00 Formula 1 İstanbul GP 1. Antrenman Turları

    15:00 Formula 1 İstanbul GP 2. Antrenman Turları

    14 Kasım Cumartesi

    12:00 Formula 1 İstanbul GP 3. Antrenman Turları

    15:00 Formula 1 İstanbul GP Sıralama Turları

    15 Kasım Pazar

    13:10 Formula 1 İstanbul GP

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    Haberler Spor Formula 1 İstanbul yarışı ne zaman? F1 İstanbul yarış programı nasıl?