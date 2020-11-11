Formula 1 İstanbul yarışı ne zaman? F1 İstanbul yarış programı nasıl? İstanbul'da yapılacak tarihi Formula 1 yarışı için vatandaşlar araştırma yapıyor. Yıllar sonra Formula 1 organizasyonu Türkiye'ye geliyor. Ülkemizde yapılacak bu etkinlikte heyecan dorukta olacak. Formula 1 yarış programı da merak ediliyor. Formula 1 İstanbul yarışı ne zaman?