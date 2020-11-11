Galatasaray, Emre Akbaba'nın sözleşmesini yenileyecek. Sarı kırmızılılar yıldız futbolcunun menajeriyle bu konu için masaya oturdu.
Aktarılan bilgilere göre sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek ve yeni imza atmaması halinde ocak ayından itibaren başka kulüplerle görüşebilecek oyuncu için sarı kırmızılılar elini çabuk tuttu.
GELECEK HAFTA İMZALAYACAK
Öte yandan Galatasaray - Emre Akbaba görüşmelerinin tahminen gelecek hafta sona ereceği ve pazarlığın bitmesinin ardından yeni sözleşmenin resmi olarak duyurulacağı ifade edildi.
FENERBAHÇE'NİN ELİNDEN ALINDI
2016-18 yılları arasında Alanyaspor forması ile dikkat çeken Emre Akbaba, 2018 yazında Galatasaray'ın yolunu tuttu. Bu transfer için iki ezeli rakip çekişirken, Emre Akbaba tercihini Galatasaray'dan yana kullandı.
TALİHSİZ SAKATLIKLAR
Galatasaray forması giymeye başladığından bu yana talihsiz sakatlıklar yaşayan başarılı orta sahanın iki kez ayağı kırıldı. İlk olarak 28 Eylül 2018'de oynana Galatasaray - BB Erzurumspor maçında ayak tarak kemiği kırılan Emre Akbaba sahalardan 129 gün uzak kaldı.
Ardından yine aynı sezon oynana Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında bu kez kaval kemiği kırılan talihsiz futbolcu formasına 192 gün sonra kavuşmuştu.