TALİHSİZ SAKATLIKLAR

Galatasaray forması giymeye başladığından bu yana talihsiz sakatlıklar yaşayan başarılı orta sahanın iki kez ayağı kırıldı. İlk olarak 28 Eylül 2018'de oynana Galatasaray - BB Erzurumspor maçında ayak tarak kemiği kırılan Emre Akbaba sahalardan 129 gün uzak kaldı.

Ardından yine aynı sezon oynana Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında bu kez kaval kemiği kırılan talihsiz futbolcu formasına 192 gün sonra kavuşmuştu.