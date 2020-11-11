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    • 11.11.2020 19:38
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    - | CANLI ANLATIM

    A 'mız 'nde oynayacağı ve karşılaşmaları öncesi özel maçta ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Millilerin ilk 11'i belli oldu!

    A 'mız 'nde oynayacağı ve karşılaşmaları öncesi özel maçta ile karşı karşıya geliyor.

    Vodafone Park'ta oynanacak karlıaşma saat 20.45'te başlayacak ve Spor'dan canlı yayınlanacak. Müsabakanın hakemi ise Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic olacak.

    Karlılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden de takip edebilirsiniz.

    TÜRKİYE - HIRVATİSTAN | CANLI


    Milli takımımızda sakatlıkları sebebiyle Gökhan Akkan ve Abdülkadir Ömür aday kadrodan çıkarılırken Altay Bayındır aday kadroya dahil edildi.

    İLK 11'LER
    Türkiye:     Uğurcan, Caner, Mert Çetin, Ozan Kabak, Nazım, Dorukhan, Okay, Orkun Kökçü, Deniz Türüç, Cengiz, Cenk Tosun

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