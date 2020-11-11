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    • 11.11.2020 12:31
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    ekiplerinden 'ın 27 yıllık maskotu geri döndü

    ekibi ’ın ekonomik gerekçelerle işine son verdiği maskot  geri döndü. ekibinin işten çıkardığı 27 yıllık maskotu Gunnersaurus, sosyal medya hesabından Emirates Stadı'na geri döndüğüne yönelik paylaşımda bulundu.

    Premier Lig ekibi Arsenal'ın ekonomik gerekçelerle işine son verdiği maskot geri döndü. Londra ekibinin işten çıkardığı 27 yıllık maskotu Gunnersaurus, sosyal medya hesabından Emirates Stadı'na geri döndüğüne yönelik paylaşımda bulundu.

    Arsenal'ın ekim ayındaki kararına başta Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil olmak üzere çok sayıda taraftar ve ünlü isim tepki göstermişti. Mesut Özil, kulüpte olduğu sürece Gunnersaurus'u canlandıran ve işten çıkarılmasına çok üzüldüğü Jerry Quy'un tüm maaşını ödemeyi teklif etmişti
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    Haberler Spor Premier Lig ekiplerinden Arsenal'ın 27 yıllık maskotu Gunnersaurus geri döndü