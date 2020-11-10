Emre Sakçı kimdir, nereli? Avrupa rekoru kıran Emre Sakçı boyu kaç?

Emre Sakçı kimdir? Emre Sakçı nereli, boyu kaç? Avrupa'da bir rekor daha kıran yüzücü Emre Sakçı kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Genç ve başarılı yüzücünün kariyeri merak ediliyor. Milli yüzücümüz Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nde 100m kurbağalamadaki 55.74'lük derecesiyle Avrupa rekoru kırdı. Sakçı daha önce kırdığı rekorlara bir yenisini daha eklemiş oldu.