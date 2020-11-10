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    • 10.11.2020 18:10
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    Son dakika: Kulübü sandığa gidiyor

    Son dakika haberi... Kulübü , oy birliğiyle 'ta yapılmak üzere kararı aldı.

    Galatasaray sandığa gidiyor

    Son dakika haberine göre, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, oy birliğiyle 19-26 Aralık'ta yapılmak üzere seçim kararı aldı.

    Karar, sarı kırmızılı kulübün internet sitesinde yer aldı.

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    Yapılan açıklama şu şekilde:

    "Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu, oy birliğiyle 19-26 Aralık 2020 tarihinde yapılmak üzere seçim kararı almıştır. Pandemi nedeniyle, 7244 sayılı kanun ve bu kanuna istinaden çıkartılan genelge çerçevesinde başvuru yapılacaktır.

    Camiamıza ve spor kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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    Haberler Spor Son dakika: Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu sandığa gidiyor