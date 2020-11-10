TFF Hukuk Müşavirliği, 10 Kasım 2020 tarihli disiplin sevklerini açıkladı. Yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile oynadığı maçta kırmızı kartla oyun dışında kalan Ersin Destanoğlu'nun "kural dışı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği kaydedildi.

TFF'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklama şu şekilde: