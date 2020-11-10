Bir yıl önce elini öpen talebesi için "Ben o eski Arda'yı görür gibi oldum. Bu Arda gönüllere girer" diyen Fatih Terim'in öngörüsü tuttu. Terim'in geri dönmesini sağladığı Arda, hocasının Florya'daki sağ kolu oldu.

Deneyimli teknik adamın, "Bu takımı sen bir arada tutacaksın. Yerli ve yabancı oyuncular arasında köprü olacaksın" dediği yıldız oyuncu, bu direktifi harfiyen uyguladı. Hem saha içi hem saha dışında kaptan gibi davranan Arda Turan, özellikle Belhanda ve Feghouli'nin kazanılmasında önemli rol oynadı.

Herkesin eleştirdiği Kuzey Afrikalı yıldızlara sahip çıkan Arda, Feghouli'yi "Ligin en kaliteli oyuncusu sensin'' diyerek motive etti, Erzurum'da pazubandı takan Belhanda'nın da kaptanlığını destekledi.