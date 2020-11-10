Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 10.11.2020 10:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.11.2020 10:35
    ABONE OL

    'de Yarmolenko bombası! Kiralık teklifi yapılacak

    Sezon başında birçok isimle kadrosunu güçlendiren , devre arası transfer dönemi için de şimdiden hazırlıklara başladı. Teknik direktör Erol Bulut'un sezon başı gelen Valencia'nın performansından memnun olmaması nedeniyle çalışma başlatan yönetim, Yarmolenko'yı takibe aldı.

    Fenerbahçe'de kanat bombası

    Enner Valencia'dan bir türlü verim alamayan Kanarya bu futbolcunun yerine alınabilecek isimler için ön çalışmalara başladı. Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun en çok ilgisini çeken oyuncu ise West Ham'da yedek kalan Andriy Yarmolenko oldu.

    KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK
    31 yaşındaki Ukraynalı sağ kanat oyuncusunun ara transferde kiralanması için koşullar araştırılmaya başlandı. Belözoğlu, Ukraynalı futbolcuların Türkiye'ye çabuk uyum sağlamasını da önemli bir avantaj olarak görüyor.

    1.90 boyundaki Yarmolenko, Dinamo Kiev'deki müthiş performansının ardından Dortmund'un yolunu tutmuş, oradan da West Ham'a transfer olmuştu.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Fenerbahçe'de Yarmolenko bombası! Kiralık teklifi yapılacak