Özel maçta Hırvatistan, Uluslar Ligi'nde ise Rusya ve Macaristan ile karşılaşacak olan Milli Takımımız'da teknik direktör Şenol Güneş'ten önemli açıklamalar geldi. Tecrübeli hoca, "Tüm Türkiye ile bir aile olduk. Milli Takım; herkesin, hepimizin takımı. Ortak hedeflerimiz ve de hayallerimiz var. Bu hayallere ulaşmada da her kesimin bize faydaları olacaktır" diye konuştu.

Uzun bir aradan sonra kadroya çağırdığı Caner Erkin hakkında konuşan Güneş, "Takıma hem sahada katkı verecek hem de gençlere örnek olacak" dedi. Başarılı teknik adam, Sivas-G.Saray maçında yıldızlaşan Arda Turan konusunda da, "Küllerinden doğmak istiyor. Bu gayretini görüyorum Başarılı olur, biz de ihtiyaç duyarsak bu kapıları kapatmayız. Caner ve Arda farklı oyuncular" ifadesini kullandı.

ŞENOL HOCAMA TEŞEKKÜRLER

Milli Takım kadrosuna Ekim 2017'den sonra ilk kez çağrılan Caner Erkin, "Bu fırsat için Şenol hocama çok teşekkür ederim. Sağlığım elverdiği sürece bu formaya ve ülkemize hizmet vermek istiyorum" dedi.

ABDULKADİR VE GÖKHAN ÇIKARILDI ALTAY ÇAĞRILDI

Hırvatistan, Rusya ve Macaristan'la oynayacağı karşılaşmalar için önceki akşam Riva'da kampa giren A Milli Takımımız'ın aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Rizesporlu Gökhan Akkan ve Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür, sakatlıklarından dolayı aday kadrodan çıkarıldı. Ümit Milli Takım'a çağrılan Fenerbahçe'nin başaılı kalecisi Altay Bayındır ise A Milli Takım kadrosuna dahil edildi.