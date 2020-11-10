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    • Spor
    • 10.11.2020 Gazete
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    'ten birlik ve beraberlik mesajı! "Bu hepimizin takımı"

    Özel maçta Hırvatistan, ’nde ise ve ile karşılaşacak olan ımız’da ’ten önemli açıklamalar geldi. Tecrübeli hoca, “Tüm ile bir aile olduk. Milli Takım; herkesin, hepimizin takımı. Ortak hedeflerimiz ve de hayallerimiz var. Bu hayallere ulaşmada da her kesimin bize faydaları olacaktır” diye konuştu.

    Bu Milli Takım hepimizin takımı

    Özel maçta Hırvatistan, 'nde ise ve ile karşılaşacak olan ımız'da 'ten önemli açıklamalar geldi. Tecrübeli hoca, "Tüm ile bir aile olduk. Milli Takım; herkesin, hepimizin takımı. Ortak hedeflerimiz ve de hayallerimiz var. Bu hayallere ulaşmada da her kesimin bize faydaları olacaktır" diye konuştu.

    Uzun bir aradan sonra kadroya çağırdığı hakkında konuşan Güneş, "Takıma hem sahada katkı verecek hem de gençlere örnek olacak" dedi. Başarılı teknik adam, Sivas-G.Saray maçında yıldızlaşan konusunda da, "Küllerinden doğmak istiyor. Bu gayretini görüyorum Başarılı olur, biz de ihtiyaç duyarsak bu kapıları kapatmayız. Caner ve Arda farklı oyuncular" ifadesini kullandı.

    ŞENOL HOCAMA TEŞEKKÜRLER
    Milli Takım kadrosuna Ekim 2017'den sonra ilk kez çağrılan Caner Erkin, "Bu fırsat için Şenol hocama çok teşekkür ederim. Sağlığım elverdiği sürece bu formaya ve ülkemize hizmet vermek istiyorum" dedi.

    ABDULKADİR VE GÖKHAN ÇIKARILDI ALTAY ÇAĞRILDI
    Hırvatistan, Rusya ve Macaristan'la oynayacağı karşılaşmalar için önceki akşam Riva'da kampa giren A Milli Takımımız'ın aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Rizesporlu Gökhan Akkan ve Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür, sakatlıklarından dolayı aday kadrodan çıkarıldı. Ümit Milli Takım'a çağrılan Fenerbahçe'nin başaılı kalecisi Altay Bayındır ise A Milli Takım kadrosuna dahil edildi.

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    Haberler Spor Şenol Güneş'ten birlik ve beraberlik mesajı! "Bu Milli Takım hepimizin takımı"