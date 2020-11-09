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    • 09.11.2020 22:44
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    'nda 4. tur maçlarının programı açıklandı

    Futbolda 4. tur karşılaşmalarının programı belli oldu. yapılan açıklamaya göre, 4. tur maçlarının programı Gençlerbirliği-Kırşehir Belediyespor maçıyla başlayacak.

    Kupada 4. tur heyecanı

    Futbolda 4. tur karşılaşmalarının programı belli oldu. yapılan açıklamaya göre, 4. tur maçlarının programı Gençlerbirliği-Kırşehir Belediyespor maçıyla başlayacak.

    4. tur maçlarının programı şöyle:

    24 Kasım Salı:

    13.00 Gençlerbirliği-Kırşehir Belediyespor (Eryaman)

    14.30 Ankaraspor-Muğlaspor (Osmanlı)

    14.30 Beypiliç Boluspor-Kahramanmaraşspor (Bolu Atatürk)

    14.30 Giresunspor-Niğde Anadolu FK (Giresun Atatürk)

    15.00 Yukatel spor-Turgutluspor (Denizli Atatürk)

    17.00 Fatih Karagümrük-Esenler Erokspor (Stadı henüz belli değil)

    19.00 spor-Sakaryaspor (Adana 5 Ocak )

    19.00 Bursaspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

    21.00 Fenerbahçe-Sivas Belediyespor (Ülker)

    25 Kasım Çarşamba:

    13.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Darıca Gençlerbirliği (Bandırma 17 Eylül)

    13.00 Tuzlaspor-Sultanbeyli Belediyespor (Stadı henüz belli değil)

    13.00 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor (Aktepe)

    13.00 Yeni spor-Etimesgut Belediyespor (Yeni Malatya)

    14.30 İstanbulspor-Tarsus İdmanyurdu (Esenyurt )

    14.30 Altınordu-Çorum FK (Bornova )

    14.30 spor-GMG Kastamonuspor (Yeni Eskişehir)

    15.00 Atakaş Hatayspor-Karacabey Belediyespor (Antakya Atatürk)

    17.00 Gaziantep FK-Serik Belediyespor (Kalyon)

    19.00 Adana Demirspor-Afjet Afyonspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

    19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Pendikspor (Antalya)

    21.00 Çaykur Rizespor-Uşakspor (Çaykur Didi)

    26 Kasım Perşembe:

    13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Demirspor (Erzurum Kazım Karabekir)

    15.00 Kasımpaşa-Anagold 24Erzincanspor (Kasımpaşa )

    17.00 Hes Kablo Kayserispor-Hekimoğlu Trabzon ( Kadir Has)

    19.00 İttifak Holding Konyaspor-Manisa FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)

    21.00 Göztepe-Kırklarelispor (Gürsel Aksel)

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    Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarının programı açıklandı