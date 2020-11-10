Süper Lig'de geride kalan 8 haftada pek gündeme gelmese bile Fenerbahçe'de ciddi bir krizin kapıda olduğu iddia ediliyor. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Novak ile Mert Hakan yedek kulübesine mahkum olmaktan dolayı mutsuzlar ve bu durumu dillendirmeye de başladılar.