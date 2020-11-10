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    • Spor
    • 10.11.2020 Gazete
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    İtalyan basını ve Laziolu taraftarlar yıldız Vedat Muric’i adeta yerden yere vurdu

    İtalyan medyası, Lazio'nun ile 1-1 berabere kaldığı maçta 'i yerden yere vururken golcünün 'ye bedavaya gönderilmesi konuşuldu. Lazio'nun Juventus ile 1-1 berabere kaldığı maça ilk 11'de başlayan Kosovalı golcü Vedat Muriç, 54 dakika sahada kaldı ve ardından yerini 'ya bıraktı. Muric, medyadan ve taraftarlardan ağır eleştiriler aldı. Calciomercato, Vedat'a 10 üzerinden 5 puan verirken maçın en kötülerinden biri olarak gösterdi.

    Bedava geri gönderelim!

    İtalyan medyası, Lazio'nun ile 1-1 berabere kaldığı maçta 'i yerden yere vururken golcünün 'ye bedavaya gönderilmesi konuşuldu. Lazio'nun Juventus ile 1-1 berabere kaldığı maça ilk 11'de başlayan Kosovalı golcü Vedat Muriç, 54 dakika sahada kaldı ve ardından yerini 'ya bıraktı. Muric, medyadan ve taraftarlardan ağır eleştiriler aldı. Calciomercato, Vedat'a 10 üzerinden 5 puan verirken maçın en kötülerinden biri olarak gösterdi.

    Yine İtalyan basınında Caicedo'nun Vedat'tan daha faydalı olduğu iddia edildi. Sert eleştirilerin a rdından Fenerbahçe taraftarları eski futbolcularını yapılan sert yorumlara karşı korurken bir Lazio taraftarının "Vedat'ı devre arasında size bedavaya verebiliriz." cevabı dikkat çekti.

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