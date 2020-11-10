İtalyan medyası, Lazio'nun Juventus ile 1-1 berabere kaldığı maçta Vedat Muriç'i yerden yere vururken Kosovalı golcünün Fenerbahçe'ye bedavaya gönderilmesi konuşuldu. Lazio'nun Juventus ile 1-1 berabere kaldığı maça ilk 11'de başlayan Kosovalı golcü Vedat Muriç, 54 dakika sahada kaldı ve ardından yerini Felipe Caicedo'ya bıraktı. Muric, medyadan ve taraftarlardan ağır eleştiriler aldı. Calciomercato, Vedat'a 10 üzerinden 5 puan verirken maçın en kötülerinden biri olarak gösterdi.

Yine İtalyan basınında Caicedo'nun Vedat'tan daha faydalı olduğu iddia edildi. Sert eleştirilerin a rdından Fenerbahçe taraftarları eski futbolcularını yapılan sert yorumlara karşı korurken bir Lazio taraftarının "Vedat'ı devre arasında size bedavaya verebiliriz." cevabı dikkat çekti.