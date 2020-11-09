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    • Spor
    • 09.11.2020 Gazete
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    'un yeni hocası iddialı konuştu! "Başarıya açım"

    'un yeni , yöneticilerle yaptığı görüşmelerde, “Başarıya açım, zorlukları seviyorum ve zor olanı güzele hep birlikte çevireceğiz” dedi. Avcı, devre arası yapılacak lerle çok daha iyi olacaklarını söyledi.

    Başarıya açım

    'un yeni , yöneticilerle yaptığı görüşmelerde, "Başarıya açım, zorlukları seviyorum ve zor olanı güzele hep birlikte çevireceğiz" dedi. Avcı, devre arası yapılacak lerle çok daha iyi olacaklarını söyledi.

    TRABZON İLE BAŞARACAĞIM
    Avcı, "Başarıya gerçekten açım. Benim de Trabzonspor'un da Türk futbolundan alacağı var. Bu alacağımızı da kısa süre içerisinde tahsil etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

    EKİBİYLE BİRLİKTE GELECEK
    Trabzonspor ile yarın sözleşme imzalayacak 57 yaşındaki teknik adam, çarşamba günü ise takımıyla ilk idmanına çıkacak. Avcı'nın Trabzon'a ekibiyle birlikte geleceği bildirildi.

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    Haberler Spor Trabzonspor'un yeni hocası Abdullah Avcı iddialı konuştu! "Başarıya açım"