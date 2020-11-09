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    • 09.11.2020 18:38
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    Son dakika: 'ta üç cu e yakalandı

    Son dakika haberi... Kulübü, üç cusu ile bir personelinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

    AA
    İHA
    Beşiktaş'a koronavirüs şoku

    Son dakika haberine göre, Beşiktaş Jimnastik Kulübü, üç futbolcusu ile bir personelinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

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    "BULGUYA RASTLANMIŞTIR"

    Kulüpten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Futbol takımımıza, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde uygulanan rutin Covid-19 PCR testi neticesinde, üç futbolcumuz ile bir personelimizde pozitif bulguya rastlanmıştır. Pozitif bulguya rastlanan futbolcularımız ile personelimizin; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller gereği derhal başlanmıştır" denildi.
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    Haberler Spor Son dakika: Beşiktaş'ta üç futbolcu koronavirüse yakalandı