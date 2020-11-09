Son dakika haberine göre, Beşiktaş Jimnastik Kulübü, üç futbolcusu ile bir personelinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

"BULGUYA RASTLANMIŞTIR"

Kulüpten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Futbol takımımıza, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde uygulanan rutin Covid-19 PCR testi neticesinde, üç futbolcumuz ile bir personelimizde pozitif bulguya rastlanmıştır. Pozitif bulguya rastlanan futbolcularımız ile personelimizin; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller gereği derhal başlanmıştır" denildi.