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    • Spor
    • 08.11.2020 Gazete
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    ’da kritik zirve

    Başkanı ’nin ’la bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacağı öğrenildi. Bu zirvede alınacak önlemlerin yanı sıra devre arası için in masaya yatırılacağı öne sürüldü.

    Kartal’da kritik zirve

    'da sıcak saatler. önünde alınan 3-1'lik yenilginin ardından Başkan 'nin ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacağı öne sürüldü. Bu zirvede alınacak önlemlerin yanı sıra takımdaki eksikliklerin giderilmesi görüşülecek. Başkan Çebi'nin devre arası i için Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın görüşünü alacağı belirlendi. Bu toplantının ardından yol haritasının belirleneceği gelen bilgiler arasında.

    GÜNEŞ DÖNEMİ ARANIYOR
    Ligde 7 maçta 11 puan kaybı yaşayan , 'ten sonra toparlanamadı. Güneş dönemindeki ilk sezon 7 maçta 16 puan alan Kartal, Avcı ve Yalçın dönemi bu başarıyı sağlayamadı.

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