Kartal’da kritik zirve

Kartal'da sıcak saatler. Gaziantep önünde alınan 3-1'lik yenilginin ardından Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Teknik Direktör Sergen Yalçın ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacağı öne sürüldü. Bu zirvede alınacak önlemlerin yanı sıra takımdaki eksikliklerin giderilmesi görüşülecek. Başkan Çebi'nin devre arası transferi için Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın görüşünü alacağı belirlendi. Bu toplantının ardından yol haritasının belirleneceği gelen bilgiler arasında.

GÜNEŞ DÖNEMİ ARANIYOR

Ligde 7 maçta 11 puan kaybı yaşayan Beşiktaş, Şenol Güneş'ten sonra toparlanamadı. Güneş dönemindeki ilk sezon 7 maçta 16 puan alan Kartal, Avcı ve Yalçın dönemi bu başarıyı sağlayamadı.