Fenerbahçe'de 4 yıl sonra bir ilk! 3 büyükler dışında...

Tarihler 19 Şubat 2017'yi gösterirken, Dirk Advocaat yönetimindeki Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı. O maçta rakip kaleye çektiği 14 şutta sadece 1 tane isabet bulabilen Kanarya, önceki gün 2-0 kaybettiği İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında da 13 şutun 2'sinde çerçeveyi tutturdu. Fenerbahçe böylelikle Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir dışındaki bir rakibe karşı 3 yıl 9 ay sonra ilk kez 2 tane isabetli şut çekmiş oldu. Sarı lacivertli takım 9 Eylül 2017'de 3-2 yenildiği Başakşehir ve 14 Nisan 2019'da 1-1 biten Galatasaray karşılaşmalarında 2'şer isabetli şutta kaldı.