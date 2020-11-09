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    • 09.11.2020 13:23
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    'de 4 yıl sonra bir ilk! 3 büyükler dışında...

    En son 19 Şubat 2017'de Dick Advocaat yönetiminde sahasında karşılaştığı Kasımpaşa ile golsüz berabere kalırken, hücumda bu denli etkisiz olan ve çektiği 14 şuttan sadece 1'i kaleyi bulan ; cumartesi oynanan Konya maçında da varlık gösteremedi. Çektiği 13 şutun sadece 2'si kaleyi bulan sarı-lacivertli ekip yaklaşık 4 yıl sonra Kadıköy’de 3 büyükler ve Başakşehir dışındaki bir rakibe karşı bu kadar düşük şut isabetiyle oynadı.

    Fenerbahçe'de 4 yıl sonra bir ilk! 3 büyükler dışında...

    Tarihler 19 Şubat 2017'yi gösterirken, Dirk Advocaat yönetimindeki Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı. O maçta rakip kaleye çektiği 14 şutta sadece 1 tane isabet bulabilen Kanarya, önceki gün 2-0 kaybettiği İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında da 13 şutun 2'sinde çerçeveyi tutturdu. Fenerbahçe böylelikle Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir dışındaki bir rakibe karşı 3 yıl 9 ay sonra ilk kez 2 tane isabetli şut çekmiş oldu. Sarı lacivertli takım 9 Eylül 2017'de 3-2 yenildiği Başakşehir ve 14 Nisan 2019'da 1-1 biten Galatasaray karşılaşmalarında 2'şer isabetli şutta kaldı.

    132 ŞUTUN 48'i DURAN TOPTAN
    Ligde maç başına 16,5 şut ortalamasıyla (toplam 132) oynayan Fenerbahçe, bunların 48'ini duran toplardan buldu. Bu alanda ligin lideri olan sarı lacivertliler, akan oyunda 77, penaltıdan 4, kontradan da 3 şut çekti. Bu şutların 44'ü isabet bulurken, 7'si direkten döndü.

    SAMATTA 4 MAÇTIR SESSiZ
    Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 4. haftasında 2-1 kazandığı Karagümrük maçında sarı lacivertli takımın gollerini atarak galibiyeti getiren Samatta, daha sonra oynadığı 4 karşılaşmada fileleri havalandıramadı.
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    Haberler Spor Fenerbahçe'de 4 yıl sonra bir ilk! 3 büyükler dışında...