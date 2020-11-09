A Milli Futbol Takımı'mızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Sakatlıkları bulunan Gökhan Akkan ile Abdülkadir Ömür kadrodan çıkartıldı. Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır kadroya dahil edildi.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:
Hırvatistan, Rusya ve Macaristan'la oynayacağı karşılaşmalar için dün akşam Riva'da kampa giren A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.
Kaleci Gökhan Akkan ve orta saha oyuncusu Abdülkadir Ömür, tıbbi sebeplerle aday kadrodan çıkarıldı. Ümit Milli Takım'a çağrılan kaleci Altay Bayındır ise A Milli Takım kadrosuna dahil edildi.
İŞTE MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU
Kaleci: Mert Günok, Altay Bayındır, Uğurcan Çakır
Defans: Caner Erkin, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Zeki Çelik, Merih Demiral, Mert Müldür, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Mert Çetin, Ömer Bayram
Orta Saha: Berkay Özcan, Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Dorukhan Toköz, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı
Forvet: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Kenan Karaman