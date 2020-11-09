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    • 09.11.2020 16:52
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    A aday kadrosunda sürpriz değişiklik! Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır A Milli Takım'da

    A kadrosunda değişiklik... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür ile Ç.Rizespor kalecisi Gökhan Akkan'ın tıbbi nedenlerden ötürü kadrodan çıkarıldığını duyurdu. Ömür'ün yerine kimse çağrılmazken, Ümit Milli Takım kalecisi Fenerbahçeli Altay Bayındır ise A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi.

    A Milli Futbol Takımı'mızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Sakatlıkları bulunan Gökhan Akkan ile Abdülkadir Ömür kadrodan çıkartıldı. Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır kadroya dahil edildi.

    İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

    Hırvatistan, Rusya ve Macaristan'la oynayacağı karşılaşmalar için dün akşam Riva'da kampa giren A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

    Kaleci Gökhan Akkan ve orta saha oyuncusu Abdülkadir Ömür, tıbbi sebeplerle aday kadrodan çıkarıldı. Ümit Milli Takım'a çağrılan kaleci Altay Bayındır ise A Milli Takım kadrosuna dahil edildi.

    İŞTE MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

    Kaleci: Mert Günok, Altay Bayındır, Uğurcan Çakır

    Defans: Caner Erkin, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Zeki Çelik, Merih Demiral, Mert Müldür, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Mert Çetin, Ömer Bayram

    Orta Saha: Berkay Özcan, Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Dorukhan Toköz, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı

    Forvet: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Kenan Karaman
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    Haberler Spor A Milli Takım aday kadrosunda sürpriz değişiklik! Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır A Milli Takım'da