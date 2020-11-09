Burak’ın iki golü galibiyete yetmedi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Fransa 1.Ligi'nde Burak Yılmaz'ın takımı Lille deplasmanda Brest'e 3-2 yenildi. Bu maçta milli futbolcumuz Burak Yılmaz biri penaltıdan olmak üzere iki gol attı. Ancak Burak Yılmaz'ın golleri yenilgiyi önleyemedi. Bu sonuçla Lille ligde ilk yenilgisini aldı.

F.BAHÇE, DAÇKA'YI KOLAY GEÇTİ: 90-79

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, evinde konuk ettiği Darüşşafaka Tekfen'i üstün bir oyundan sonra 90-79 yenmeyi başardı. Diğer sonuçlar: Beşiktaş-Gaziantep: 84-81, Galatasaray-Tofaş: 79-91, Afyon- Büyükçekmece: 79-74.

A Milli Takımımız Riva'da toplandı

A Millî Takımı'mız, 11 Kasım'da Hırvatistan ile İstanbul'da yapacağı özel maç ile UEFA Uluslar Ligi'ndeki Rusya ve Macaristan müsabakaları için Riva'da toplandı. A Milli Takım bugün saat 18.30'da Şenol Güneş yönetiminde ilk antrenmanını yapacak.