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    • Spor
    • 09.11.2020 Gazete
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    Burak’ın iki golü galibiyete yetmedi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    1.Ligi’nde ’ın takımı Lille deplasmanda Brest’e 3-2 yenildi. Bu maçta milli futbolcumuz Burak Yılmaz biri penaltıdan olmak üzere iki gol attı. Ancak Burak Yılmaz’ın golleri yenilgiyi önleyemedi. Bu sonuçla Lille ligde ilk yenilgisini aldı.

    Burak’ın iki golü galibiyete yetmedi

    1.Ligi'nde 'ın takımı Lille deplasmanda Brest'e 3-2 yenildi. Bu maçta milli futbolcumuz Burak Yılmaz biri penaltıdan olmak üzere iki gol attı. Ancak Burak Yılmaz'ın golleri yenilgiyi önleyemedi. Bu sonuçla Lille ligde ilk yenilgisini aldı.

    F.BAHÇE, DAÇKA'YI KOLAY GEÇTİ: 90-79
    Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, evinde konuk ettiği Darüşşafaka Tekfen'i üstün bir oyundan sonra 90-79 yenmeyi başardı. Diğer sonuçlar: Beşiktaş-Gaziantep: 84-81, Galatasaray-Tofaş: 79-91, Afyon- Büyükçekmece: 79-74.

    A Riva'da toplandı
    A Millî Takımı'mız, 11 Kasım'da Hırvatistan ile 'da yapacağı özel maç ile Uluslar Ligi'ndeki ve müsabakaları için Riva'da toplandı. A Milli Takım bugün saat 18.30'da yönetiminde ilk antrenmanını yapacak.

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    Haberler Spor Burak’ın iki golü galibiyete yetmedi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)