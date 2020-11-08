Trabzonspor ligin güçlü ekiplerinden Alanya ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. 19'da Djaniny, savunmanın arkasına atılan topu kontrol etti. Çaprazdan vuruşunda kaleci Marafona topu kornere çeldi. 25'te Trabzonlu Djaniny, Marafona ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü bulamadı.
BAREİRO'NUN GOLÜ İPTAL EDİLDİ
39'da Siopis'in uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Bareiro topu Uğurcan Çakır'ın üstünden ağlarla buluştu. Hakem Ali Palabıyık, VAR'a danışarak ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
GOLÜN ASİSTİ BAKASETAS'TAN
49'da Bakasetas'ın serbest vuruşunda Caulker'ın ceza sahası içinde kafayla vurduğu top filelerle buluştu: 1-0... 59'da Afobe'den seken top kale içinde Caulker'a çarpıp ağlarla buluştu.
UĞURCAN GOLE İZİN VERMEDİ
88'de Trabzonsporlu Yusuf Sarı'nın şutu kaleci Marafona'dan sekti. Vitor Hugo tamamlayamadı. 1 dakika sonra Caulker'ın kafa vuruşunu Uğurcan Çakır kurtardı. Maç berabere bitti.
DAHA İYİ OLACAĞIZ!
Trabzon'un yıldız oyuncularından Uğurcan Çakır, Alanyaspor'a karşı iyi mücadele ettiklerini ve milli aradan sonra daha iyi bir takım izlettireceklerini söyledi.
ABDÜLKADİR ÖMÜR SAKATLANDI
Trabzonspor ile 100. maçına çıkan Abdülkadir Ömür, Aytemiz Alanyaspor maçının 54. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.