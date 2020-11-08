DAHA İYİ OLACAĞIZ!

Trabzon'un yıldız oyuncularından Uğurcan Çakır, Alanyaspor'a karşı iyi mücadele ettiklerini ve milli aradan sonra daha iyi bir takım izlettireceklerini söyledi.

ABDÜLKADİR ÖMÜR SAKATLANDI

Trabzonspor ile 100. maçına çıkan Abdülkadir Ömür, Aytemiz Alanyaspor maçının 54. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.