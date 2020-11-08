RAKİP OYUNCULARDAN SADECE 3 KEZ TOP ÇALDI

Caner Erkin, geçtiğimiz hafta 2-1 kazanılan Antalya deplasmanında da 32 kez top kaybetmiş 16 tane de isabetsiz orta yapmıştı. 32 yaşındaki savunmacı, Konyaspor karşısında sadece 3 kez rakipten top çalabildi. Bu değer Antalyaspor maçında ise sıfırdı. Dün gece ne savunma ne de hücumda beklentileri karşılayamayan Caner Erkin'e taraftarlar da sosyal medyada tepki gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, "Caner'in hataları bizi bitirdi" yorumu yaptılar.