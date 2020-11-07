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    • 07.11.2020 22:43
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    • 07.11.2020 22:44
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    ’da 3 futbolcu e yakalandı

    'in 8. haftasını bay geçen , 3 futbolcusunun yeni tip (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

    AA
    Süper Lig'de 3 koronavirüs vakası daha

    Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, "Çaykur Rizespor Kulübü olarak sporcularımıza ve teknik ekibimize bugün yapılan Kovid-19 PCR testleri neticesine göre, toplam 3 futbolcumuzda pozitif sonuç rapor edilmiştir. Üç sporcumuz da izole edilmiş olup, mevcut algoritmalar rehberliğinde gerekli takip ve tedavi süreçleri başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.

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    Haberler Spor Çaykur Rizespor’da 3 futbolcu koronavirüse yakalandı