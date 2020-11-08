Fenerbahçe evinde Konyaspor'a 2-0 yenilerek liderliği kaybetti. 26'da Milosevic'in uzun pasında savunma arkasına sarkan Kravets, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yıldız oyuncunun yaptığı aşırtma vuruşunda Altay başarılıydı. 31'de Pelkas'ın attığı gol VAR ile iptal oldu.
PEROTTİ İLE GOLE YAKLAŞTI
39'da Ozan'ın ortasında Samatta'nın kafa vuruşu Sehic'te kaldı. 57'de Fenerbahçe gole yaklaştı. Perotti ceza sahası içende topa vuracakken Konya savunması araya girdi.
SAMATTA SEHİC'İ GEÇEMEDİ
59'da Samatta kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü bulamadı. 67'de Jevtovic muhteşem bir gole imza attı. Yıldız oyuncu müthiş volesiyle takımını öne geçirdi: 0-1.
GUSTAVO'NUN ŞUTU AZ FARKLA
77'de Konyalı Kravets ceza sahası içinden yaptığı vuruş ağlarla buluştu: 0-2... 87'de Gustavo'nun plase vuruşu direği yaladı. Konyaspor, Kadıköy'de kritik bir galibiyet aldı.
İSMAİL KARTAL KADIKÖY'DE FENER'I AFFETMİYOR!
Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Süper Lig kariyerinde birden fazla deplasman galibiyeti aldığı tek rakibi F.Bahçe (2G, 1M).