Fenerbahçe evinde Konyaspor'a 2-0 yenilerek liderliği kaybetti. 26'da Milosevic'in uzun pasında savunma arkasına sarkan Kravets, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yıldız oyuncunun yaptığı aşırtma vuruşunda Altay başarılıydı. 31'de Pelkas'ın attığı gol VAR ile iptal oldu.