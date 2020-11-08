ALTAY: BU YENİLGİ BELKİ DE HAYIRDIR

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, Konya yenilgisi sonrası, "Hatalardan, yenilgilerden ve galibiyetlerden ders çıkarmak lazım. Bu tam derslik bir maç oldu" dedi. Hatalarıyla yüzleşmeleri gerektiğini söyleyen Altay, "Belki de bu bizim için bir hayırdır. Başarıya dümdüz gidilmiyor" diye konuştu.