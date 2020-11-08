Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut maçtan sonra Konya önünde basit hatalar yaptıklarını söyledi. Bulut'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Yakaladığımız pozisyonlardan bir türlü yararlanmayı başaramadık. Bu da kötü sonucun alınmasında etkili oldu" dedi.
HATALARIMIZI DÜZELTMELİYİZ
"Disiplin düştü. Takım olarak kötüydük. Fazla oyuncu performansının altında oynadı Şimdi milli maç arası var. Bu arada hatalarımızı düzeltmek için çalışacağız. Bu maç bize ders oldu "
MAÇI BİRLİKTE KAYBETTİK
"Biz birlikte kazanıyoruz. Bugün birlikte kaybettik. Birlikte kazanmayı bileceğiz bundan sonra. Konyaspor karşısında çalıştığımız opsiyonları sahaya yansıtamadık. İstediğimiz olmadı"
SÜREKLİ ORTALARLA GOL OLMUYOR
"Futbolda ortalar önemli ama sürekli ortalarla gol atmak diye bir şey yok. Bunun çalışmasını bu hafta yaptık. Rakip defansın bekleyeceğini biliyorduk. Rakip de bize önlem almış"
19 TEMMUZ'DAN SONRA İLK YENİLGİ
Geçtiğimiz sezon 19 Temmuz'da ligde Beşiktaş'a 2-0 yenilen Fenerbahçe o tarihten sonra ligde mağlubiyet yüzü görmemişti. Kanarya dün kendi evinde konuk ettiği güçlü rakibi Konya'ya 2-0 mağlup olurken bu sezon Süper Lig'de ilk yenilgisini almış oldu.
ALTAY: BU YENİLGİ BELKİ DE HAYIRDIR
Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, Konya yenilgisi sonrası, "Hatalardan, yenilgilerden ve galibiyetlerden ders çıkarmak lazım. Bu tam derslik bir maç oldu" dedi. Hatalarıyla yüzleşmeleri gerektiğini söyleyen Altay, "Belki de bu bizim için bir hayırdır. Başarıya dümdüz gidilmiyor" diye konuştu.
FENERBAHÇE KARAVANA ATTI
Fenerbahçe Konyaspor maçında rakibini sağlı sollu ortalarla zorladı ancak aradığı golü bulamadı. Bu sezon hücum aksiyonlarını genellikle kanatlar üzerinden gerçekleştiren Sarı- Lacivertliler, Konyaspor karşılaşmasında tam 43 orta denemesinde bulundu. Bunlardan sadece 4'ünde isabet sağlayan Sarı-Lacivertliler'de Gökhan Gönül 8 orta, Caner Erkin ise 23 orta yaptı. İkisi de ikişer isabet sağladı.
FENERBAHÇE'YE LOCA DESTEĞİ
Fenerbahçeli taraftarlar dün locadan takımlarını destekledi. Kale arkasına loca bölümü eklendi.
THİAM SINIFTA KALDI
Fenerbahçe'de 3 hafta sonra 11'de oynayan Mame Thiam, dün 45 dakika sahada kaldı. Thiam, ortaya koyduğu yetersiz futbolla sınıfta kaldı.