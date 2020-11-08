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    • 08.11.2020 16:08
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    • 08.11.2020 16:08
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    Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı mağlup ederek bu arenada tarihindeki ilk galibiyetini alan , evinde 'ni konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına takvim.com.tr farkıyla haberimizden ulaşabilirsiniz...

    Başakşehir - Gençlerbirliği | CANLI

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Medipol , Fatih Terim Stadyumu'nda ile kozlarını paylaşıyor. Zorlu Şampiyonlar Ligi maçı sonrasında Gençlerbirliğini konuk eden Başakşehir, milli araya kazanarak gitmek istiyor.

    Gençlerbirliği'nde sakatlığı bulunan Salih Dursun ile Bogdan Stancu bu maçta görev alıyor.. Eksiklerine rağmen deplasmanda 3 puan hedefleyen Gençlerbirliği de çıkış arayışında.

    BAŞAKŞEHİR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?
    Saat 16:00'da başlayan Başakşehir - Gençlerbirliği maçı beIN ts 1'den canlı yayınlanıyor.

    BAŞAKŞEHİR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI 11'LER
    Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Ponck, Epureanu, Bolingoli Mbombo, İrfan Can, Berkay Özcan, Aleksic, Deniz Türüç, Visca, Demba Ba
    Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Toure, Diego Angelo, Polomat, Piris, Murat, Candeias, Berat, Sefa, Ayite

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    Haberler Spor Başakşehir - Gençlerbirliği | CANLI