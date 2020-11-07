Trabzonspor moral arıyor

Süper Lig'de bu sezon ilk 7 maçta sadece 5 puan toplayabilen Trabzonspor bugün Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Bordo- Mavililer güçlü rakibini yenerek milli araya moralli girmenin peşinde. Eddie Newton'un takımdan ayrıması sebebiyle teknik direktörlük koltuğunda İhsan Derelioğlu oturacak.
TAKIMI BIRAKMIYOR!
Cezası devam ettiği için maçı izleyemeyecek başkan Ahmet Ağaoğlu, buna rağmen Alanya'ya gelecek.
TAKIMI BIRAKMIYOR!
Cezası devam ettiği için maçı izleyemeyecek başkan Ahmet Ağaoğlu, buna rağmen Alanya'ya gelecek.