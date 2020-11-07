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    • Spor
    • 07.11.2020 Gazete
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    moral arıyor

    'de bu sezon ilk 7 maçta sadece 5 puan toplayabilen bugün ile karşılaşacak. Bordo- Mavililer güçlü rakibini yenerek milli araya moralli girmenin peşinde.

    Trabzonspor moral arıyor
    Süper Lig'de bu sezon ilk 7 maçta sadece 5 puan toplayabilen Trabzonspor bugün Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Bordo- Mavililer güçlü rakibini yenerek milli araya moralli girmenin peşinde. Eddie Newton'un takımdan ayrıması sebebiyle teknik direktörlük koltuğunda İhsan Derelioğlu oturacak.

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    Cezası devam ettiği için maçı izleyemeyecek başkan Ahmet Ağaoğlu, buna rağmen Alanya'ya gelecek.
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