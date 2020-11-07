Trabzonspor moral arıyor

Lig'de bu sezon ilk 7 maçta sadece 5 puan toplayabilenbugünile karşılaşacak. Bordo- Mavililer güçlü rakibini yenerek milli araya moralli girmenin peşinde. Eddie Newton'un takımdan ayrıması sebebiyle teknik direktörlük koltuğunda İhsan Derelioğlu oturacak.Cezası devam ettiği için maçı izleyemeyecek başkan Ahmet Ağaoğlu, buna rağmen Alanya'ya gelecek.