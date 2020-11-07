Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 07.11.2020 Gazete
    ABONE OL

    Şike davasında herkese beraat

    da şike iddialarına yönelik davada karar çıktı.. . Aralarında , ve ’ın da bulunduğu 23 sanık beraat etti.

    Şike davasında herkese beraat
    Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan "da şike" iddialarına yönelik davada, karar çıktı... Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, eski Fenerbahçe yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve eski futbolcu Ümit Karan'ın da arasında bulunduğu toplam 23 sanık hakkında şike ve teşvik primi suçlarından beraat kararı verildi. İki sanık hakkında ise farklı suçlardan ceza verildi.



    SONUNDA BERAAT ETTİK
    F.Bahçe Hukuk İşleri Sorumlusu Fethi Pekin, "Fethullahçı Terör Örgütü'nün 9 yılı aşkındır F.Bahçe'ye yaptığı eylem, tuzak ve kumpas savcılık mutalasında net şekilde ifade edilmiştir. Sonunda da beraat kararı çıktı" dedi.

    GÖZÜMÜZ AYDIN!
    F.Bahçe eski yöneticisi , "Beraat ettik. Gözümüz aydın. Davamıza ilk günden bugüne kadar destek olan herkese şükranlarımı sunarım" dedi.



    ALİ KOÇ DA KATILDI
    Fenerbahçe Başkanı dün Çağlayan'daydı. Şike iddialarına yönelik dvada gelişmeleri yakından takip etti.

    Başkanı Ali Koç da dünkü davayı adliyeye gelerek takip etti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Şike davasında herkese beraat