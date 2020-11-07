Şike davasında herkese beraat

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan "futbolda şike" iddialarına yönelik davada, karar çıktı... Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, eski Fenerbahçe yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve eski futbolcu Ümit Karan'ın da arasında bulunduğu toplam 23 sanık hakkında şike ve teşvik primi suçlarından beraat kararı verildi. İki sanık hakkında ise farklı suçlardan ceza verildi.
SONUNDA BERAAT ETTİK
F.Bahçe Hukuk İşleri Sorumlusu Fethi Pekin, "Fethullahçı Terör Örgütü'nün 9 yılı aşkındır F.Bahçe'ye yaptığı eylem, tuzak ve kumpas savcılık mutalasında net şekilde ifade edilmiştir. Sonunda da beraat kararı çıktı" dedi.
GÖZÜMÜZ AYDIN!
F.Bahçe eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu, "Beraat ettik. Gözümüz aydın. Davamıza ilk günden bugüne kadar destek olan herkese şükranlarımı sunarım" dedi.
ALİ KOÇ DA KATILDI
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dün Çağlayan'daydı. Şike iddialarına yönelik dvada gelişmeleri yakından takip etti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da dünkü davayı adliyeye gelerek takip etti.
SONUNDA BERAAT ETTİK
F.Bahçe Hukuk İşleri Sorumlusu Fethi Pekin, "Fethullahçı Terör Örgütü'nün 9 yılı aşkındır F.Bahçe'ye yaptığı eylem, tuzak ve kumpas savcılık mutalasında net şekilde ifade edilmiştir. Sonunda da beraat kararı çıktı" dedi.
GÖZÜMÜZ AYDIN!
F.Bahçe eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu, "Beraat ettik. Gözümüz aydın. Davamıza ilk günden bugüne kadar destek olan herkese şükranlarımı sunarım" dedi.
ALİ KOÇ DA KATILDI
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dün Çağlayan'daydı. Şike iddialarına yönelik dvada gelişmeleri yakından takip etti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da dünkü davayı adliyeye gelerek takip etti.