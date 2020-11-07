Formula 1 İstanbul yarışı ne zaman? F1 Türkiye Grand Prix seyircili mi olacak?

F1 Türkiye Grand Prix seyircili mi olacak? Formula 1 İstanbul yarışı ne zaman? Türkiye yarışı S Sport kanalından canlı izlenebilecek. Sezonun geri kalan döneminde Türkiye, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri yarışları yapılacak. Peki, Formula 1 İstanbul yarışı ne zaman?

FORMULA 1 TÜRKİYE YARIŞI NE ZAMAN?

Yarış 13-14-15 Kasım tarihlerinde seyircisiz olarak gerçekleştirilecek. Formula 1'in internet sitesinde güncellenen takvime göre, 15 Kasım Pazar günü yapılacak yarış 13.10'da başlayacak. Yarıştan 1 gün önce yapılacak sıralama turları ise 15.00-16-00 saatlerinde gerçekleştirilecek.